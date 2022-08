Dziewiąty dzień pieszej pielgrzymki. Nawet deszcz nie jest im straszny [Zdjęcia] Ismena Cieśla

Nawet deszczowa pogoda nie powstrzymała lubelskich pielgrzymów. W czwartek (11 sierpnia) po porannej mszy wyruszyli z Małogoszczy, by wieczorem dotrzeć do Włoszczowej. Zostało już im tylko około 85 kilometrów by dotrzeć na Jasną Górę. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.