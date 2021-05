Dzisiaj gala boksu olimpijskiego Suzuki Boxing Night VI w Lublinie. Gdzie oglądać?

KARTA WALK SUZUKI BOXING NIGHT VI w LUBLINIE

do 69 kg Bartłomiej Przybyła vs Dominik Kida

do 57 kg Jarosław Iwanow vs Dmitri Verhovetshi

do 63 kg Damian Durkacz vs Egor Bejenaru

do 69 kg Mateusz Polski vs Vasili Belous

do 69 kg Filip Wąchała vs Davron Bozorov

do 75 kg Bartosz Gołębiewski vs Vlad Gavriliuc

do 81 kg Daniel Adamiec vs Marin Bucataru

do 91 kg Mateusz Bereźnicki vs Andrei Zaplitini

plus 91 kg Oskar Safaryan vs Ion Puiu

plus 91 Kg Karol Krupienik vs Alexei Zavatin