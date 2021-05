Edach Budowlani Lublin lepsi od Sparty Jarocin. Zobacz zdjęcia

Do przerwy niebiesko-biało-czerwoni prowadzili 23:3. I choć w początkowych fragmentach rywalizacji dość nieoczekiwanie lepsze wrażenie sprawiali goście, to z każdą kolejną minutą coraz większą przewagę osiągali lublinianie. "Piętnastka z Krasińskiego" rozkręcała się powoli, co nie przeszkodziło jej w tym, by po pierwszej połowie prowadzić różnicą dwudziestu punktów. - Prostymi błędami oraz kiepskim wejściem w mecz spowodowaliśmy to, że przez około dziesięć minut to rywale dominowali na boisku. My popełnialiśmy błędy, a goście wywierali na nas presję. Gratulacje dla drużyny z Jarocina, która nie wystąpiła za podwójną zasłoną asekuracji, tylko grała otwarte rugby - przyznał po meczu Stanisław Więciorek, prowadzący Edach Budowlanych wspólnie z trenerem Piotrem Jurkowskim.

Po zmianie stron gospodarze prezentowali zdecydowanie wyższą kulturę gry od zespołu przyjezdnych. Dzięki temu zasłużenie sięgnęli po komplet oczek. - Po ostatniej porażce z Orkanem Sochaczew długo analizowaliśmy poprzedni mecz i rozmawialiśmy o nim z zawodnikami. Problem polegał na tym, że nie realizowaliśmy założeń taktycznych. W takich sytuacjach nie ma drużyny, tylko każdy próbuje coś zrobić indywidualnie, co nie daje przełożenia na jakość naszej gry. Tym razem byliśmy zdeterminowani, żeby grać dużo szerokich piłek, po plecach młyna, który miał zawężać obronę, co w wielu momentach naprawdę dobrze wyglądało. W pierwszej połowie doszło jednak do zbyt dużej ilości błędów indywidualnych, w tym zagrań do przodu. Mimo wszystko, do błędów dochodziło po naszych dobrych akcjach, dlatego jestem zadowolony z postawy mojego zespołu. Drużyna zagrała niezłe zawody i jest to dobry prognostyk przed starciem z Arką Gdynia. Ważne, że zawodnicy zrozumieli i zaakceptowali fakt, że ten styl i taktyka są słuszne. To będzie procentować w kolejnych meczach - podsumował trener Więciorek.