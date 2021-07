Edach Budowlani Lublin mają nowego trenera. Zespół objął Hendrik Wentzel z RPA

– To kontynuacja tego, co zaplanowaliśmy, czyli podnoszenia jakości gry i budowania drużyny w kierunku wysokich wyników sportowych. Doszliśmy do wniosku, że dotychczasowa formuła prowadzenia zespołu w pewnym sensie się wyczerpała, stąd propozycja zmiany. Ponieważ na polskim rynku zasób trenerów jest ograniczony, postanowiliśmy poszukać szkoleniowca za granicą. Udało się doprowadzić do podpisania umowy z Hendrikiem Wentzelem, na razie na sezon 2021/2022, ale z możliwością jej przedłużenia. Bardzo liczymy na jego wiedzę i doświadczenie – tłumaczy Jacek Zalejarz, prezes Edach Budowlanych, cytowany prez klubowe media.

Wentzel to osoba z bardzo bogatym CV. Na swoim koncie ma pracę trenerską w Anglii, Szwecji, Niemczech, RPA, a także w roli selekcjonera reprezentacji Saint Vincent i Grenadyny. Ponadto jest właścicielem i dyrektorem zarządzającym agencji Metric Sport. 42-letni szkoleniowiec ma poprowadzić pierwsze zajęcia w Lublinie w przyszłym tygodniu. – Budowlani to obiecujący projekt z dużym potencjałem na przyszłość. Chcę się w pełni w niego zaangażować, by zajść z tym zespołem tak daleko, jak będzie to możliwe i bardzo się cieszę, że będę mógł tu pracować. W poprzednim sezonie uważnie śledziłem Ekstraligę Rugby i widziałem waszą drużynę w akcji. Nie mogę się doczekać współpracy z tymi zawodnikami w nadchodzących rozgrywkach – mówi nowy opiekun niebiesko-biało-czerwonych.