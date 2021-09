Edach Budowlani Lublin pokonali Lechię Gdańsk. Zobacz zdjęcia

Podopieczni trenera Hendrika Wentzel wygrali drugi mecz z rzędu. Dwa tygodnie wcześniej triumfowali bowiem w Siedlcach z tamtejszą Pogonią. I tak jak w przypadku starcia z poprzednim przeciwnikiem, do przerwy rywalizacja była zdecydowanie bardziej zacięta, aniżeli po zmianie stron. Z każdą kolejną minutą "piętnastka z Krasińskiego" osiągała coraz większą przewagę i zasłużenie sięgnęła po zwycięstwo.

Po raz kolejny z bardzo dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy sprowadzeni do klubu latem. Peet Vorster zaliczył bowiem dwa przyłożenia, raz w polu punktowym gdańszczan zameldował się także Barend Potgieter. W protokole meczowym po stronie punktujących zapisali się ponadto Michał Musur oraz Maciej Grabowski, który wykorzystał rzut karny, a także skutecznie podwyższał po przyłożeniach.

- Nie zasłużyliśmy na wygraną - przyznał na pomeczowej konferencji prasowej Jurij Buchało, trener drużyny z Gdańska. - Zespół lubelski zagrał dobrze taktycznie, a przede wszystkim spokojnie. Rywale czekali na nasze błędy, byli bardziej zorganizowani i skuteczni, popełniali mniej błędów. Nie da się wygrać z takim przeciwnikiem, jeżeli nie grasz "z głową", a my chcieliśmy wszystko "na hurra" i tworzyliśmy chaotyczne akcje. Bardzo słaby występ zanotowali nasi rozgrywający, a wiadomo, że to podstawa drużyny. Gdy autobus jedzie bez kierowcy, to nie trafi do celu. Chłopcy walczyli, ale nie takiego rugby oczekuje się od lidera tabeli, którym byliśmy przed tą kolejką - dodał szkoleniowiec.