Edach Budowlani Lublin przegrali na wyjeździe z OKS Skrą Warszawa

Spotkanie rozgrywane w stolicy było pełne walki i emocji. Do przerwy gospodarze prowadzili 26:18. Po zmianie stron ostatecznie powiększyli przewagę do 16 punktów, choć lublinianie stawiali rywalom opór. Mimo ambitnej postawy "piętnastka z Krasińskiego" zeszła z boiska pokonana i wciąż jej ostatnim zwycięstwem pozostaje marcowy mecz z Orkanem Sochaczew. W następnej kolejce Edach Budowlani będą chcieli się przełamać na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. Do tej rywalizacji dojdzie w drugi weekend września.

Dobrą informacją dla lubelskiego klubu jest powołanie do reprezentacji Rugby 7 (Development) zawodnika trzeciej linii młyna, Jakuba Deca na zgrupowanie zaplanowane w dniach 1-6 września w Krakowie. Wychowanek Edach Budowlanych po raz pierwszy będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności w kierowanej przez trenera Andrzeja Kozaka kadrze stanowiącej bezpośrednie zaplecze seniorskiej drużyny narodowej w „siódemkach”.