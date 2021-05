Edach Budowlani Lublin przegrali z Orkanem Sochaczew. Zobacz zdjęcia

Do przerwy goście prowadzili 12:10, choć wynik otworzyli miejscowi. Jednak przez większość pierwszej połowy przewagę i kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami miała ekipa z Sochaczewa. W jej składzie znakomicie zaprezentował się Pieter Steenkamp, który zakończył zawody z dorobkiem 14 punktów.

Po zmianie stron lublinianie zdobyli tylko trzy oczka, natomiast przyjezdni aż 27. Orkan grał bardzo szybko, skutecznie i konsekwentnie, a "piętnastka z Krasińskiego" nie była w stanie poradzić sobie z wieloma atakami przeciwników. - Po bardzo dobrych dwóch ostatnich meczach, doszło do małej kompromitacji - przyznał przed kamerami TVP Sport trener Stanisław Więciorek. - Przede wszystkim drużyna kompletnie nie realizowała założeń taktycznych. Natomiast zawodnicy, którzy mają prowadzić grę, robią na boisku rzeczy, które są dla mnie niezrozumiałe. W szatni przed drugą połową powiedzieliśmy sobie, co trzeba zmienić w naszej grze, ale wyszliśmy na murawę i nadal robiliśmy to samo. Prezentowaliśmy się bardzo źle w obronie i momentami podejmowaliśmy tragiczne decyzje. To były juniorskie błędy. Trudno mi wytłumaczyć, skąd wzięła się taka dyspozycja zespołu po dobrych spotkaniach ze Skrą Warszawa oraz Pogonią Siedlce. Nie wiem, czy to była kwestia presji, czy obecności telewizji, ale w ogóle nie udźwignęliśmy tego meczu w żadnym aspekcie. To jest dla mnie niedopuszczalne, zwłaszcza pod kątem realizacji taktyki. Będziemy to analizować i wyciągniemy konsekwencje. Jeżeli chcemy grać w Ekstralidze na określonym poziomie, to takie mecze nie mogą się przydarzać. Przepraszam kibiców, bo to był nasz bardzo słaby występ. Myślę, że na pewno stać nas na dużo lepsze spotkania - dodał szkoleniowiec.