Edach Budowlani Lublin rozpoczęli nowy sezon od minimalnej porażki w Sochaczewie

Sobotnie zawody były bardzo zacięte i wyrównane. Początkowo lepiej prezentowali się goście, ale w dalszych fragmentach konfrontacji do głosu doszli także miejscowi. Emocji nie brakowało, a losy rezultatu ważyły się do ostatnich sekund. Gospodarzom pomogło większe doświadczenie oraz szersza ławka rezerwowych, dzięki której mogli dokonać zmian znaczących dla przebiegu rywalizacji.

- To był mecz na styku, który mógł się rozstrzygnąć również na naszą korzyść - ocenił na pomeczowej konferencji Piotr Wiśniewski, wracający do zdrowia po kontuzji kapitan Edach Budowlanych. - Orkan pokazał charakter i potrafił mądrze grać do ostatnich minut. My zagraliśmy dobrze i cieszymy się, że wchodzimy w ten sezon dużo lepiej niż w poprzedni. Chcemy się rozwijać i zgrać naszych nowych zawodników z resztą składu. Dostosowujemy się do taktyki nowego trenera i to plusuje już w pierwszym spotkaniu - dodał.