Edach Budowlani Lublin wygrali w Gdyni. Zobacz zdjęcia

Już do przerwy "piętnastka z Krasińskiego" prowadziła 12:3, po tym jak w polu punktowym rywali zameldowali się Michał Węzka oraz Robizon Kelberashvili, a Smilko Debrenliev zanotował podwyższenie.

Po zmianie stron zespół gospodarzy gonił wynik, ale ostatecznie nie był w stanie zatrzymać zmierzających po zwycięstwo lublinian. Mimo wszystko drużyna z Pomorza napsuła przyjezdnym sporo krwi. - Gratuluję Arce, ponieważ ma za sobą dobre spotkanie, w którym pokazała dużo ambitnej gry - przyznał przed kamerami Kanału Sportowego trener Edach Budowlanych, Stanisław Więciorek. - Po naszym niezłym początku kompletnie oddaliśmy inicjatywę i choć wynik mnie cieszy, to gra naszego zespołu już tak dobrze nie wyglądała. Martwi mnie fakt, że zespół realizuje założenia taktyczne w inny sposób, niż to ustalaliśmy. W przerwie uczulam, że mamy wrócić do swojej gry, ale wychodzimy na boisko i znów pokazujemy coś innego. Dopiero ostatnich 15-20 minut zespół prezentował się tak, jakbym tego chciał, czyli piłka była szeroko grana do ataku, czego chciałem od początku meczu. Arka natomiast grała bardzo ambitnie, zatrzymywała nas w obronie i sama starała się grać ofensywnie.