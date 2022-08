Edach Budowlani Lublin wygrali wyjazdowe starcie z ekipą Rugby Club Arka Gdynia

W porównaniu do ubiegłotygodniowej inauguracji rozgrywek lublinianie pojechali do Gdyni osłabieni brakiem dwóch zawodników. Do Stanisława Kasprzaka i Dominika Tomaszewskiego, których urazy wyeliminowały z gry jeszcze w trakcie letniej przerwy, po starciu z łodzianami do kontuzjowanych dołączyli Wojciech Brzezicki i Nkululeko Ndlovu.

Pierwsze punkty w meczu zdobyli jednak podopieczni trenera Andrzeja Kozaka, bowiem w 13. minucie udane przyłożenie zaliczył Piotr Wiśniewski i goście objęli prowadzenie 5:0.

Nie załamało to gdynian, którzy w kolejnych minutach popisali się skutecznymi rzutami karnymi w wykonaniu Dawida Banaszka i tablica wyników w 21. minucie pokazywała rezultat 6:5 dla miejscowych.

W pierwszej połowie Pretorius dwukrotnie zapunktował jeszcze z rzutów karnych, w 37. minucie i tuż przed zejściem do szatni. W efekcie premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 11:6 dla Edach Budowlanych.