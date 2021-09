Edach Budowlani Lublin z pierwszym zwycięstwem w sezonie 2021/2022

Lublinianie przystąpili do starcia w województwie mazowieckim po dwóch nieznacznych porażkach, z Orkanem w Sochaczewie oraz z Up Fitness Skrą Warszawa przed własną publicznością. Niebiesko-biało-czerwoni bardzo chcieli się przełamać, ale legitymujący się podobnym bilansem miejscowi również mieli takie plany.

Po pierwszej połowie "piętnastka z Krasińśkiego" prowadziła 8:3, a mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Taki rezultat utrzymał się do 12. minuty drugiej odsłony. Później coraz większą przewagę osiągał zespół z Lublina, który ostatecznie triumfował różnicą 24 oczek. Co ciekawe, w szeregach Edach Budowlanych punktowali wyłącznie zawodnicy, którzy dołączyli do klubu w letnim okienku transferowym: James Campbell, Peet Vorster oraz Berend Potgieter.

- Za nami bardzo ciężkie zawody, za które dziękujemy rywalom - przyznał po zakończeniu spotkania Michał Musur, wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. - W pierwszej połowie gospodarze mocno się nam przeciwstawili, przez co wynik był na styku, z naszą niewielką przewagą. Na całe szczęście po zmianie stron sprawy zyskały inny obrót. Zaczęliśmy grać "swoje" i uporządkowaliśmy wiele aspektów. Podejmowaliśmy słuszne decyzje pod polem punktowym przeciwnika i to zaprocentowało. Zapunktowaliśmy kilkoma przyłożeniami i mądrą grą, więc myślę, że postawa naszej drużyny była dobra - dodał.