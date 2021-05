Edach Budowlani Lublin zagrają w Gdyni. Transmisja w Internecie

Lublinianie przystąpią do nadchodzącej konfrontacji po pokonaniu 44:10 Sparty Jarocin na własnym stadionie. - Być może wynik tego nie odzwierciedla, ale to spotkanie było trudne pod względem fizycznym - mówi Michał Musur, zawodnik Edach Budowlanych. - To był mecz walki, ale na szczęście w ostatnich 10 minutach pierwszej połowy zdominowaliśmy drużynę z Jarocina. Wtedy zdobyliśmy dwa przyłożenia, a po zmianie stron realizowaliśmy dalej założenia taktyczne, w przeciwieństwie do przegranego starcia z Orkanem Sochaczew. Graliśmy bardzo szeroko, udało nam się wywalczyć kilka łatwych przyłożeń, dzięki czemu wysoko wygraliśmy - dodaje.

Teraz Musur i jego koledzy z zespołu skupiają się wyłącznie na najbliższej potyczce, która odbędzie się na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni. Zajmujący siódme miejsce w tabeli niebiesko-biało-czerwoni zmierzą się z sąsiadującą z nimi Arką, która plasuje się na ósmej lokacie i zgromadziła jak dotąd siedem punktów mniej. W rundzie jesiennej zespół z Lublina pokonał gdynian 47:34 i w rewanżu również chce sięgnąć po pełną pulę.