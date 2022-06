Edach Budowlani wciąż w grze o medale. Rugbiści z Lublina w sobotę grają ostatni mecz rundy zasadniczej w Łodzi

Ostatnie dni są bardzo nerwowe w lubelskim klubie. Wszystko przez niezrozumiałe decyzje władz centrali, która wciąż nie odniosła się do walkowera dla Edach Budowlanych (w ekipie gospodarzy zdaniem działaczy z Koziego Grodu wystąpili nieuprawnieni zawodnicy), a na dodatek anulowała walkower dla lublinian za mecz ze Skrą Warszawa. Przypomnijmy, że w stolicy boisko było nieprzygotowane do gry.

– Trudno się do tego wszystkiego odnosić. Mam nadzieję, że ostateczne decyzje zapadną, jak najszybciej, bo czas ucieka – mówi Jacek Zalejarz, prezes Edach Budowlanych.

– Mam złe doświadczenia z orzeczeniami różnych organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Rugby. Osobiście się nimi nie egzaltuję, to znaczy przestałem to robić, ponieważ nie mam na nie wpływu, jedyna rzecz jaka mnie bardzo denerwuje to czas wydawania decyzji – wyjawia Kozak.

– Sprawy są proste, nie trzeba studiować tomów akt, a wydanie decyzji zajmuje przynajmniej kilka tygodni. Pomijam to, że organy dobierają sobie paragrafy, tak żeby teza orzeczenia się zgadzała, ale widocznie tak to już jest w naszym rugby. Jeszcze raz podkreślam sprawy nie są skomplikowane, ich rozpatrzenie nie powinno zajmować tak dużo czasu. Dla nas, szczególnie dla zawodników to jest sytuacja mało komfortowa, dostajemy punkty za walkowera, później nam się je odbiera, to jest dziwne przecież to ta sama sprawa i te same okoliczności a najgorzej, że trwa bardzo długo np. nieodbyty mecz ze Skrą był 2 kwietnia a decyzja Komisji Odwoławczej wydana jest 6 czerwca – dwa miesiące (sic) – dodaje.