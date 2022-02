Edukacja Przyszłości - Ogólnopolska Konferencja Samorządu Oświaty Redakcja

Edukacja Przyszłości to najważniejsze wydarzenie w Polsce skierowane do prezydentów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i naczelników wydziałów edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz dyrektorów szkół i przedszkoli. To także znakomita okazja do wymiany pomysłów i doświadczeń wynikających z bieżącego zarządzania oświatą.