Efektowna wygrana w nowym domu szczypiornistów Azotów. Zespół z Puław pokonał Piotrkowianina Piotrków Tryb. (ZDJĘCIA)

Chociaż był to debiutancki występ puławskich szczypiornistów w nowej hali, to od pierwszych minut czuli się na parkiecie komfortowo. Grali dynamicznie, kończąc szybko akcje rzutem. Z kolei w obronie postawili trudne warunki, a między słupkami świetnie dysponowany był Mateusz Zembrzycki. Golkiper Azotów w pierwszych pięciu minutach odbił trzy piłki, a do przerwy uzyskał 50-procentową skuteczność. Do swojego występu dopisał jeszcze zdobytą bramkę rzutem przez całe boisko.

W 7. minucie Azoty prowadziły 7:1, a w 13. minucie 10:3 i goście nie mieli pomysłu, jak odpowiedzieć na tak dobrą postawę puławian. Gospodarze długo grali bezbłędnie. Dopiero w 10. minucie popełnili pierwszy błąd w ataku, wyrzucając piłkę w aut. Natomiast pierwszy nieudany rzut oddali dopiero w 21. minucie, gdy przy prowadzeniu 14:6 pomylił się Antoni Łangowski.

Spotkanie od początku toczyło się przy wysokim prowadzeniu puławian, ale na boisku nie było spokojnie. Trenerzy obu drużyn często wyrażali swoje niezadowolenie z decyzji sędziów i delegat ZPRP, Mirosław Baum, co chwila zrywał się ze swojego miejsca i szedł w kierunku jednej z ławek, aby uspokoić emocje.