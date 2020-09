Egzamin ósmoklasisty w nowej odsłonie. Uczniowie będą musieli przygotować się na dodatkowy obowiązkowy przedmiot

W 2021 r. egzamin odbędzie się jeszcze na „starych zasadach” z trzech obowiązkowych egzaminów – j. polskiego, matematyki i j. obcego, ale obecni uczniowie klas VII będą pierwszym rocznikiem, który przystąpi do egzaminu w nowej formie - czterodniowego maratonu egzaminacyjnego.

Mijają dwa lata od reformy edukacji, likwidacji gimnazjów i powrotu do 8-letniej podstawówki. CKE szykuje kolejne zmiany.

Uczniowie będą mogli wybrać biologię, chemię, fizykę, geografię lub historię. Egzaminy potrwają 90 min, ale ich czas może być wydłużony w wyjątkowych przypadkach, m.in. u dzieci niepełnosprawnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, obcokrajowców. Egzamin z biologii będzie obejmował od 18 do 25 zadań, z geografii, chemii i fizyki od 20 do 30, z kolei z historii pytań będzie od 24 do 28, połowę punktów będzie można zdobyć za zadania otwarte.