Ekipa Paco Lublin walczyła w Ogólnopolskim Turnieju Bokserskim im. Kazimierza Paździora. Zobacz zdjęcia

W walce wieczoru mogliśmy obejrzeć walkę Karol Pawliny, który w kategorii senior 75 kg, zmierzył się z zawodnikiem z Ukrainy. Lublinianin pokazał bardzo ładny i widowiskowy boks, pojedynek był niezwykle wyrównany i emocjonujący, ale ostatecznie skończył się wynikiem 2:1 na korzyść pięściarza zza naszej wschodniej granicy.

Karol Pawlina trenuje dopiero od trzech miesięcy, wracając do ringu pod koniec października po długiej przerwie. Wychowanek trenera Andrzeja Głąba w przeszłości był między innymi brązowym medalistą mistrzostw Europy kadetów. Pawlina w 2010 roku, reprezentujący jeszcze wówczas barwy klubu Olimp Lublin, stanął na najniższym stopniu, podczas czempionatu Starego Kontynentu we Lwowie. Zawodnik z Koziego Grodu startował wówczas w kategorii wagowej do 63 kg.

– Był to bardzo fajny i dobrze zorganizowany turniej. Werdykt w walce wieczoru, pomiędzy Karolem Pawliną, a Ukraińcem, równie dobrze mógłby być na korzyść mojego podopiecznego – podkreśla Andrzej Głąb, szkoleniowiec Paco Team Lublin, wychowawca całej plejady znakomitych pięściarzy.