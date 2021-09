Ekipa programu „Nasz nowy dom” odwiedziła Lubelszczyznę. Zobacz koniecznie metamorfozę domu w Wożuczynie!

Ekipa programu „Nasz nowy dom” na czele z Katarzyną Dowbor postanowiła wyremontować dom należący do rodziny pana Łukasza z powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna jest samotnym ojcem czwórki dzieci: 13-letniego Dawida, 11-letniej Wiktorii, 8-letniego Bartka i 7-letniej Asi. Jego żona chorowała na gruźlicę; po tym, jak doszło do krwotoku, kobieta zmarła na oczach dzieci, w domu.

- Ja widziałem, jak mama umierała[…]. Zadzwoniliśmy po karetkę, ale jak karetka przyjechała, to już mama nie żyła – tak dramatyczne chwile wspominają dzieci.

Pan Łukasz cieszy się szacunkiem wśród mieszkańców wsi Wożuczyn, którzy podziwiają jego zaangażowanie i wytrwałość. Jednak rodzina do tej pory mieszkała w budynku w typie bliźniaka, wybudowanego na skarpie nad stawem. W niewielkim domu mieli do dyspozycji dwa małe pokoje, do których wkradła się wilgoć. Ponadto, pomieszczenia ogrzewane były kopcącym piecem. Nie mieli toalety, a jedyna wanna stała w kuchni.