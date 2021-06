Ekolodzy o planie odchodzenia województwa lubelskiego od węgla: „Konserwuje biznes kopalni”

– Wnioskujemy o rewizję założonych poziomów wydobycia węgla energetycznego przez spółkę LW Bogdanka do średniorocznego poziomu maksymalnie 2,5 mln ton w latach 2025 - 2030 oraz wpisanie do planu całkowitego wygaszenia wydobycia najpóźniej do 2035 – podkreśla Towarzystwo. Zdaniem organizacji - obecnie zakładane poziomy (średnio 6 mln ton rocznie do roku 2030) stanowią zbyt małą redukcję.