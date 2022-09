EKOnomiczne i EKOlogiczne samochody tylko w Kia Technotop

Co zrobić by podróżowanie stało się tańsze i przyjazne dla środowiska? Marzy Ci się podróż po Europie, ale Twój Eko-zmysł przypomina Ci o rosnącej emisji CO2 a domowy budżet drży na myśl o cenach paliwa? Możesz zrezygnować z marzeń, albo odłożyć je na „nigdy”. Możesz też odwiedzić salon KIA Technotop Lublin

KIA to firma, która w roku 2014 została umieszczona na 35 miejscu w rankingu Best Global Green Brands. Ich główną ideą stała się ochrona planety i mieszkańców, a wszystko za sprawą „ECO Dynamics”. „ECO Dynamics” to submarka KIA, która od 2009 roku wypuszcza na rynek auta elektryczne. - Koncentrujemy się na powszechnym stosowaniu materiałów i rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Niestrudzenie kontynuujemy prace badawczo-rozwojowe, których wynikiem są kolejne innowacje i nowe generacje samochodów ekologicznych- tłumaczą przedstawiciele KIA. I dodają, że w salonie KIA Technotop w Lublinie można zobaczyć oferowane przez firmę modele hybrydowe HEV korzystające z silnika spalinowego i energii, którą pojazd wytworzył w trakcie hamowania i podczas różnych manewrów np. w trakcie miejskiego korku. Dostępne są też modele Hybrydowe typu Plug-in (PHEV) napędzane zarówno silnikiem spalinowym jak i elektrycznym. W tym przypadku mamy tu możliwość ładowania pojazdu na publicznej stacji lub domowym gniazdkiem 230 V, a to wszystko dzięki standardowemu złączu. Dla absolutnych fanów ekologicznych rozwiązań KIA Lublin ma do zaoferowania model całkowicie elektryczny, w którym brak silnika spalinowego pozwala na uniknięcie emisji dwutlenku węgla i różnych zanieczyszczeń. Jest to najprostsza forma ochrony środowiska i wysoki komfort użytkowania w jednym.

KIA Lublin wie, że pieniądze się liczą

Niewątpliwą zaletą, która skłania do odwiedzenia salonów KIA Technotop Lublin, jest fakt niskich kosztów utrzymania samochodów elektrycznych. Wszystko przez to, że mają one niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do samochodów z silnikiem spalinowym. Dlaczego? Silnik samochodu elektrycznego składa się ze znacznie mniejszej liczby elementów, co zdecydowanie zmniejsza liczbę napraw, które będziemy musieli przeprowadzić. Oznacza to też koniec kłopotów z wymianą oleju silnikowego, filtrów oleju, czy paska napędowego. Dodatkowo każda podróż autem, w momencie odpuszczenia nogi z gazu, pozwala na przekształcenie energii kinetycznej w prąd i kolejne oszczędności w naszych portfelach. W salonach KIA Technotop Lublin otrzymujemy też 7-letnią gwarancji na akumulator, jest to więc kolejny komponent który nie przysporzy nam dodatkowych wydatków. Według badań koszty utrzymania i napraw takiego samochodu, na przestrzeni trzech lat, są aż 23 proc. niższe niż w przypadku samochodów z silnikiem spalinowym.

Prąd, czy paliwo?

Warto zwrócić uwagę na porównanie zużycia energii elektrycznej a benzyny i diesla, które zachęcają do zapoznania się z ofertą KIA Technotop Lublin. Samochody elektryczne pozwalają nam zaoszczędzić około 50 zł na 100 km. - Średnie zużycie akumulatora w SUV-ach takich jak Kia Niro oscyluje w granicy 16 kWh/100 km. W aucie miejskim, do których należy Kia EV6, średnie zużycie wynosi ok 16,5-18 kWh/100km. To większa waga modelu EV6 determinuje większe zużycie akumulatora- tłumaczy Mariusz Ciechomski, dyrektor salonu Kia Technotop w Kalinówce.

Oszczędnie i ekologicznie

Jeśli inwestujesz w ekologiczne źródła energii, takie jak instalacje fotowoltaiczne, marzysz o ekonomicznym podróżowaniu i tanim ładowaniu, to dołącz do programu KIA Eco Drivers i skorzystaj z promocyjnego finansowania zakupu swojej hybrydy. W KIA Technotop Lublin czekają na atrakcyjne rabaty oraz oszczędnościowy pakiet Kia Charge. W ramach pakietu otrzymujesz kartę, która pozwala na szybki dostęp do jednej z największych sieci ładowania, na którą składa się blisko 400 000 punktów w 29 krajach, w tym 1000 w Polsce. Dodatkowym atutem są dostęp do aplikacji, dzięki której możemy zaplanować trasę oraz jeden rachunek za wszystkie sesje ładowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź salon KIA Technotop Lublin, gdzie pracownicy z chęcią odpowiedzą na każde pytanie i rozwieją wątpliwości. Przekonaj się, że Twoje marzenia o podróżowaniu są na wyciągnięcie ręki. Możesz działać w zgodzie z samym sobą, chroniąc środowisko i własny portfel.