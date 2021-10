Eksperci o czwartej fali: Żarty się skończyły

Minister zdrowia uważa, że aktualna sytuacja epidemiczna to efekt tego, trzecia fala w województwie lubelskim miała w miarę łagodny przebieg. – Stosunkowo niewiele osób przechorowało COVID-19 i nabyło odporność, więc ten wirus ma dużą przestrzeń do rozwoju. Wzmocnione jest to tym, że odsetek szczepień jest stosunkowo niewielki – przyznał szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski zaapelował o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i zwrócił się do samorządowców oraz służb porządkowych o egzekwowanie wymogu noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Jak dodał, sytuacja epidemiczna w regionie jest o tyle trudniejsza, że postęp choroby jest szybszy. – Osoby, które trafiają do szpitali, nie mają testów, które wykonywane są dopiero w karetce i to są osoby w bardzo zaawansowanym stanie saturacyjnym. Dlatego trzeba testować się na skalę masową i nie lekceważyć objawów – zaznaczył Adam Niedzielski. – Jesteśmy w sytuacji kiedy czwarta fala się rozwija. Nie możemy dać jej pola do popisu – dodał.