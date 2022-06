Ekspres do kawy z pojemnikiem na mleko czy bez? Który wybrać?

Właściwe zaparzenie kawy to podstawowa umiejętność baristy. Jeśli do tego dochodzi kwestia spieniana mleka, mamy już dwie najważniejsze umiejętności, które czasem trudno odtworzyć w warunkach domowych. Nie każdy ma czas i cierpliwość, aby poznawać często skomplikowane i rytualne metody parzenia, dlatego nowoczesne ekspresy do kawy wykonują całą pracę za nas. Dodatkowo możemy je wyposażyć w akcesoria, które tę pracę jeszcze ułatwią i umilą, takim jest na przykład wyjmowana karafka na mleko.