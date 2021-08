Ekspresówką do Białegostoku. Ruszył przetarg na budowę kolejnych 40 km S19: od Międzyrzeca Podlaskiego do Kocka. Kiedy pojadą nim kierowcy?

To ostatni element układanki. Chodzi o budowę trasy S19 na terenie woj. lubelskiego. W piątek (27 sierpnia) GDDKiA ogłosiła, że ruszył przetarg na budowę ekspresówki między Międzyrzecem Podlaskim a Kockiem. Łącznie chodzi o 40 kilometrów nowej drogi. Będzie ona miała dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu.

Odcinek Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski będzie miał ok. 22 km.

- Na początkowym fragmencie, o długości ok. trzech kilometrów, trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę – opisuje przebieg przyszłej ekspresówki GDDKiA.

Zaplanowano dwa węzły drogowe. Pierwszy to Kąkolewnica, w okolicach miejscowości Grabowiec, drugi to Radzyń Podlaski Północ. Do wybudowania przyszły wykonawca będzie miał 11 wiaduktów, cztery mosty oraz sześć przejść dla pieszych.