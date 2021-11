Ekspresowo pojedziemy z Lublina do Rzeszowa. Otwarcie kolejnych fragmentów S19 już w grudniu. O które odcinki chodzi? Zobacz wideo i zdjęcia

Kierowcy będą zadowoleni. Ale nie tylko oni – odetchną też np. mieszkańcy Strzeszkowic. Powód? W ciągu miesiąca kierowcy wjadą na nowe odcinki ekspresówki między Lublinem a Janowem Lubelskim. – Do końca roku planujemy oddać do użytku cztery odcinki powstającej trasy S19 - zapowiada Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

Pierwszy z nich – jadąc od Lublina – to fragment od końca obwodnicy Lublina do Niedrzwicy Dużej. Łącznie ma 12 km długości. Kierowcy już częściowo z niego korzystają. Od końca września mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu, na każdej z wybudowanych jezdni na 8 kilometrowej długości odcinka do Strzeszkowic. Tam muszą zjechać na „starą” DK 19, korzystając z małego, korkującego się ronda.