Emil Drozdowicz, napastnik Wisły Puławy, przed derbami z Motorem Lublin: Mecz będzie bardzo intensywny

Kto jest faworytem sobotnich derbów w Lublinie?

Przede wszystkim Motor gra u siebie, na własnym stadionie, przed swoją publiką. Poza tym gospodarze stawiani są w gronie faworytów do awansu do pierwszej ligi. Jest to jednak dla nas bardzo motywujące.

Od początku sezonu Motor był wyżej od was w tabeli. Zmieniło się to jednak w poprzedniej serii. Jesteście zadowoleni z aktualnie zajmowanej pozycji?

Przed rozpoczęciem rozgrywek nie stawialiśmy przed sobą konkretnego celu. Natomiast patrząc na dotychczasowe mecze, to mamy mieszane odczucia. Wiele punktów nam pouciekało, chociażby w meczach u siebie. Powinniśmy mieć kilka oczek więcej.

Czego spodziewacie się po Motorze, który ostatnio jest w kiepskiej formie?

Motor jest zespołem, który jest mocny kadrowo. Wiemy, że obecnie ma swoje problemy, ale zdajemy też sobie sprawę, że jego kibice wpłyną na nich bardzo motywująco. To sprawi, że mecz będzie bardzo intensywny. My w tej intensywności musimy, jak najszybciej opanować piłkę i zacząć szybko nią operować