Emilia Komarnicka-Klynstra: Podoba mi się rytm i nieśpieszne tempo Lublina

Jakie wrażenie zrobił na tobie Lublin na samym początku?

Po raz pierwszy w Lublinie byłam z przyjaciółmi w klasie maturalnej, czyli bardzo dawno temu, w innym życiu (śmiech). To była taka typowa wizyta objazdowa – Majdanek i stałe punkty wycieczkowe. Po latach przyjechałam tu już razem z Redbadem, zaraz po tym jak dostał propozycję objęcia posady p.o. dyrektora Teatru Osterwy. Przyjechaliśmy sami, bez syna, by się móc skoncentrować i mieć pełny obraz sytuacji i miasta. Pierwsze odczucie? Ogromnej serdeczności tego miejsca – Lublin jest z serca, a nie z głowy, jak Warszawa. W stolicy jest pęd, to dobre miejsce dla tych, którzy chcą brać udział w ambicjonalnych konkursach, ale jeśli człowiek ma inne priorytety, w tym rodzinę, to może się tą atmosferą zmęczyć. W Lublinie jest serdecznie i mi osobiście to miasto kojarzy się z Wrocławiem, w którym spędziłam część swojego życia. Te miasta mają takie samo DNA i dlatego w Lublinie czuję się jak u siebie. Serdeczność ludzi tutaj otwiera we mnie inne pokłady. Na początku myślałam, że jak ktoś mnie zaczepia na przejściu i pyta jak mija mi dzień to dlatego, że jestem dla niego „panią z telewizji”, ale myliłam się – tak na szczęście nie jest – to wynika właśnie z lubelskiej serdeczności. Widzę w tym ogromy pozytyw również w kontekście rozwoju dzieci: mają tu wszystko co im potrzeba, a dodatkowo nie jest to opatrzone pędem i bieganiną typową dla Warszawy. Podoba mi się rytm i nieśpieszne tempo Lublina.