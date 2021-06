Energetyka gotowa na zaćmienie Słońca

Truskawkowy Księżyc to ostatnia wiosenna pełnia Księżyca i półcieniowe zaćmienie 5.06.2020. Wyjątkowe zjawisko astronomiczne trzeba obejrzeć

Truskawkowy Księżyc to ostatnia pełnia Księżyca, którą będziemy mogli oglądać tej wiosny. "Truskawkowy Księżyc" to nazwa pochodząca z kultury indiańskich plemion Algonkinów i odnosi się do faktu, że czerwiec to okres, w którym zbiera się truskawki. To wyjątkowe zjawisko astronomiczne obejrzeć będzie można w piątek, 5 czerwca 2020. Sprawdź, co warto o nim wiedzieć.