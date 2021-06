Eucharystia – sakrament obecności, solidarności i przemiany. Felieton ks. prof. Antoniego Nadbrzeżnego

Liturgiczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwana w polskiej tradycji uroczystością Bożego Ciała) przypomina nam o wartości Eucharystii, która została ustanowiona przez Zbawiciela w Wielki Czwartek. Uczestnicząc w pięknych procesjach, w modlitewnym klimacie podążamy za Chrystusem ukrytym pod postacią chleba, przemierzając dobrze znane ulice naszych miast i wiosek. Nasze codzienne drogi stają się Jego drogami, aby On sam mógł stać się dla nas Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6). Niosąc w procesji Najświętszy Sakrament wyrażamy wiarę, że Zmartwychwstały Pan zawsze nam towarzyszy na ścieżkach życia, jest z nami i dla nas w każdej godzinie istnienia, w chwilach radości oraz w momentach naznaczonych lękiem i smutkiem. Jego realna i zarazem subtelna obecność inspiruje ludzi do poszukiwania sensu życia, ukazuje cel naszej egzystencji przekraczający horyzont doczesności i pobudza do odpowiedzialności za przyszłość świata.

Eucharystyczna obecność Chrystusa sprawia, że Kościół coraz bardziej pragnie być narzędziem jedności i pokoju w świecie konfliktów, napięć i podziałów. Po wielu miesiącach społecznej izolacji spowodowanej pandemią Covid-19 na nowo odkrywamy radość prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem, bezpośredniej rozmowy, wspólnotowej modlitwy, rodzinnego świętowania. W uroczystość Bożego Ciała uświadamiamy sobie, że wierna miłość Chrystusa nie jest darem ofiarowanym tylko nielicznym, lecz skarbem przeznaczonym dla wszystkich ludzi. Posiada niezwykłą moc jednoczenia, uświęcania i wewnętrznego uzdrawiania.

W nauczaniu Kościoła Eucharystia bywa często nazywana sakramentem obecności, solidarności i przemiany. Jest znakiem pokornej obecności Chrystusa zmartwychwstałego, który przychodzi, aby wyzwolić człowieka z niewoli grzechu i uwolnić od egocentrycznego indywidualizmu. Jest znakiem solidarności, która rodzi się jako owoc spotkania człowieka z miłością Zbawiciela, pragnącego, aby chrześcijanie włączali się w budowanie społeczeństwa sprawiedliwego, braterskiego, wrażliwego na cierpienia i potrzeby biednych. Eucharystia jest również wezwaniem do przemiany świata dotkniętego plagą przemocy, zranionego przez zdradę i kłamstwo, pogrążonego w cynicznej obojętności, niepewnego swej przyszłości po bolesnym doświadczeniu pandemii. Najgłębszym sensem przyjmowania Eucharystii – jak uczył św. Augustyn – jest to, aby człowiek upodobnił się do Chrystusa, który z miłości stał się dla nas Chlebem życia (J 6,35). Bóg pragnie, abyśmy stale odnawiali świat nie za pomocą uwodzicielskich utopii, lecz w oparciu o prawdę słów i czynów Jezusa Chrystusa. On posyła Ducha Świętego, aby przekonać nas, że pokój, miłość, ofiarna służba, przebaczenie, nawrócenie i pojednanie nie są pustymi słowami, lecz ziarnami wrzuconymi w glebę historii, które rosną i wydają owoc we właściwym czasie. Uroczystość Bożego Ciała umacnia w ludzkich sercach nadzieję, że miłość Chrystusa przyjęta przez grzesznego człowieka może radykalnie przemienić jego życie, pozwalając mu zostać apostołem prawdy, miłości i pokoju w świecie, w którym ludzie wciąż poszukują prawdziwego szczęścia.

Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny jest profesorem KUL, pracownikiem Wydziału Teologii