Euro 2020. Włosi i Hiszpanie opanowali Wembley [ZDJĘCIA]

Z danych statystycznych wynika, że w Londynie i jego najbliższej okolicy mieszka obecnie po 100 tysięcy Włochów i Hiszpanów. Większość z nich zawodowo jest związana z branżą gastronomiczną. Wielu obywateli angielskich jest ponadto włoskiego lub hiszpańskiego pochodzenia. Dlatego brak możliwości wjazdu zagranicznych kibiców na wtorkowy mecz w Anglii nie oznaczał, że na trybunach nie będzie wsparcia dla któregoś z zespołów.

Odwiedzić Wembley postanowili także Polacy mieszkający na co dzień w Wielkiej Brytanii. - Odkąd stało się jasne, że Londyn będzie gospodarzem fazy finałowej, wiedziałem, że muszę wziąć udział w tym wydarzeniu za wszelką cenę - mówi Arek, który przyjechał na mecz z Cambridge. - Zobaczyć "na żywo" półfinał mistrzostw Europy z udziałem gigantów światowego futbolu, których znamy tylko z ekranów telewizyjnych, to zdecydowanie coś więcej niż tylko spełnienie dziecięcych marzeń. Do tego Wembley, czyli mekka europejskiego futbolu. Jeden z największych stadionów na Starym Kontynencie, gdzie każdy mecz zamienia się w spektakl, wykraczający daleko poza zwykły mecz piłkarski. Nie mogłem sobie odmówić przyjazdu - dodaje.