Europejski czwartek koszykarek Pszczółki. Do Lublin przyjedzie CBK Mersin Yenisehir Bld

Najbliższe rywalki lublinianek z kompletem czterech wygranych przewodzą tabeli Grupy C, będąc już pewnymi udziału w kolejnej fazie rywalizacji. Zespół trenera Krzysztofa Szewczyka z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek na ten moment zajmuje 2. miejsce, także premiowane awansem. Do rozegrania zostały jednak dwie kolejki. – Pomimo że nasze przeciwniczki są już pewne wyjścia z grupy, to na pewno nie będzie mowy z ich strony o żadnej taryfie ulgowej. Spodziewam się ciężkiego spotkania. W końcu gramy z jedną z lepszych drużyn w Europie, jednym z kandydatów do triumfu w całych rozgrywkach. Musimy być bezbłędni, aby chociaż być w grze o zwycięstwo. A wcale nie wiadomo czy ta bezbłędność wystarczy, żeby wygrać – uważa trener Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Krzysztof Szewczyk.

Za plecami zespołu z Lublina z bilansem jednej wygranej i trzech porażek są ekipy z Gorzowa Wielkopolskiego i Mińska. Pszczółka w przypadku pokonania CBK Mersin już w czwartek może zagwarantować sobie wyjście z grupy. Jednak, aby tak się stało, musi także wygrać drugi polski klub – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski, co wydaje się być scenariuszem bardzo realnym. – Podchodzimy do spotkania z turczynkami tak samo, jak do każdego innego. Nie myślimy o tym pod kątem sytuacji w tabeli naszej grupy. Po prostu wychodzimy na parkiet, żeby wygrać. Na pewno rywale na papierze są faworytem, ale w pojedynczym meczu każdego można ugryźć. Zdecydowanie trudniej byłoby w fazie play-off – ocenia trener Szewczyk. W przypadku porażki Pszczółek o awansie zdecyduje ostatnia kolejka, w której lublinianki udadzą się do Mińska.