eWinner II liga przyśpiesza. W środę, Wisła Puławy podejmie Ruch Chorzów, walczący o awans do Fortuna I ligi

W poprzedniej serii gier puławianie nie poszli za ciosem. Po pokonaniu w Elblągu Olimpii 2:0, nie sprostali będącemu ostatnio w słabszej formie Zniczowi i ulegli w Pruszkowie 0:2. – Doskonale wiedzieliśmy o ich ostatnich wynikach. Tez bardzo liczyliśmy na drugie zwycięstwo z rzędu. Niestety nie udało się. A Jak to się stało? Znicz strzelił gole a my nie. Aczkolwiek mieliśmy swoje sytuacje, ale piłka nie chciała wpaść do bramki przeciwnika – mówi Bartłomiej Bartosiak, pomocnik Wisły.

Gospodarze mieli jeden rzut karny, który wykorzystali. Puławianie mieli pretensje do sędziego, ponieważ ich zdaniem, należały się im trzy jedenastki. – Przynajmniej jeden rzut karny nam się należał. Tymczasem sędzia podyktował dla Znicza rzut karny, którego nie było. A dla nas niestety nie widział żadnego Nie lubię oceniać pracę sędziego publicznie. Bo to tak naprawdę to nic nie zmieni. Mam jednak swojego zdanie na ten temat. Myślę, że arbiter naszego meczu odpocznie od sędziowania drugiej ligi – wyjawia Bartosiak.