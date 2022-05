Fakty i akty, czyli historia wstrzymywania postępu. Felieton redaktora naczelnego

1. Mikołaj Kopernik słynie z tego, że podobno „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Oczywiście to bardzo skrótowa opinia, którą sformułował Jan Nepomucen Kamiński, ale dobrze oddająca istotę jego dzieła. Tyle wystarczy pamiętać, by umiejscowić go sobie w historii i by pojąć wagę jego osiągnięć. Chętni doczytają na czym to „wstrzymanie Słońca” polegało. Kopernik zmarł w okolicach 21 maja 1543 roku, zatem warto dziś o nim wspomnieć, bo mamy równo 479 rocznicę tego smutnego wydarzenia.

2. Naturalnie Mikołaj Kopernik nie zajmował się jedynie astronomią, z czym jest kojarzony, ale był również prawnikiem, dyplomatą, lekarzem, doktorem prawa kanonicznego, kanonikiem warmińskim oraz filozofem. Sporo tego, zatem warto zapamiętać, że głupi nie był. Dlatego często cytuje się jego sentencję (nawet nie mając świadomości, że jest jego), którą zapisał w „Rozprawie o urządzeniu monety” z 1526 roku, w której czytamy: „Gorsza lepszą monetę z obiegu wypędziła”. Prawo Kopernika-Greshama, o tym, że gorszy pieniądz wypiera lepszy, odnosi się dziś nie tylko do ekonomii, ale także socjologii i psychologii. Psucie tego co wartościowe, przez coś, co tę wartość markuje.