Fałszywy policjant z Lublina usłyszał zarzuty. Wyłudził od seniorki kilkadziesiąt tysięcy złotych

W kwietniu tego roku do 74-letniej mieszkanki Lublina zadzwonił jeden sprawców podając się za rzekomego policjanta. Mężczyzna przekonał kobietę, że ktoś próbuje się włamać do jej domu. Policja miała być na tropie rzekomego włamywacza, a kobieta miała pomóc kryminalnym złapać przestępcę. Pokrzywdzona wierząc w to, że bierze udział w tajnej akcji policji, przekazała oszustowi wszystkie swoje oszczędności.

Kobieta straciła w sumie ponad 60 tysięcy złotych. Sprawcę udało się ustalić dzięki temu, że część pieniędzy została wysłana przekazem pocztowym.