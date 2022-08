Felieton Grzegorza Makusa. Bitwa pod Cycowem 16 sierpnia 1920 roku

Na początku sierpnia 1920 r. wojska sowieckiego Frontu Zachodniego, dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego, docierały do linii Wisły od Dęblina po Toruń. Prawie 800 tys. ludzi, dwadzieścia dywizji piechoty, korpus kawalerii i wiele mniejszych jednostek parło na Warszawę gotowe zadać ostateczny cios „pańskiej Polsce”.

15 sierpnia dowódca 58. Dywizji Strzelców skierował na Lublin tzw. grupę bojową Dotola. Około 2,5 tys. sowieckich „bojców” zaatakowało, stojące kilka kilometrów od Cycowa – pod Świerszczowem i Zabrodziem, słabo wyekwipowane i uzbrojone bataliony etapowe – V lwowski i I łódzki (około 900 żołnierzy). Dowodził nimi kpt. Zygmunt Zajchowski, który miał bronić drogi z Włodawy do Lublina i jak najdłużej opóźniać pochód bolszewików.

W trakcie całodziennych walk Polacy ponieśli straty, jednak utrzymali pozycje. Rankiem następnego dnia bolszewicy ponownie uderzyli na osłabione siły polskie, które zaczęły się cofać, a nieprzyjaciel zajął Wólkę Cycowską i most na rzece Śwince. Dowódca 2. Dywizjonu Artylerii Konnej, mjr Edward Robakiewicz, który obserwował odwrót, wycofał swoje baterie z Cycowa do wsi Biesiadki, skąd ostrzeliwano czerwonoarmistów i hamowano ich natarcie. Następnie przesunięto plutony w stronę Głębokiego, a gdy nadciągnęła tyraliera 514. pułku strzelców, polscy artylerzyści otworzyli tak gwałtowny ogień, że przeciwnik poniósł ciężkie straty i został zmuszony do odwrotu. Mimo sukcesu sytuacja była coraz trudniejsza, a nieprzyjaciel, zbliżający się lasem od strony Albertowa, groził Polakom oskrzydleniem. W tej sytuacji mjr Robakiewicz wysłał trzech podoficerów na poszukiwanie 4. Brygady Jazdy z prośbą o pomoc.