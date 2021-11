Felieton redaktora naczelnego. Długa i smutna tradycja imperialnej polityki Moskwy

Kilka godzin później aresztowano Lee Harveya Oswalda, którego oskarżono o zabójstwo prezydenta. Wydawało się, że sprawa zabójstwa Kennedy’ego zostanie szybko wyjaśniona. Zbrodni dokonano na oczach tłumu, są nagrania wideo. Złapano domniemanego winnego. Nic bardziej mylnego. Dwa dni po aresztowaniu, w chwili gdy władze przewoziły go do z kwatery policji do pobliskiego więzienia, Oswald został zastrzelony przez gangstera Jacka Ruby’ego. Ciekawostką jest fakt (bez związku ze sprawą), że Ruby właściwie nazywał się Jacob Rubenstein, a jego ojciec Joseph urodził się w Sokołowie Podlaskim. Zatem Oswald nie żyje, Kennedy nie żyje, a wokół obu śmierci powstają teorie spiskowe. W celu wyjaśnienia śmierci prezydenta powołano więc specjalną komisję, pod przewodnictwem Earla Warrena, prezesa Sadu Najwyższego. Komisja w raporcie stwierdziła, że jedynym pomysłodawcą i zamachowcem był nieżyjący Lee Harvey Oswald i zamknęła sprawę. Oczywiście ta teoria nie trzymała się kupy, zatem w 1976 roku Izba Reprezentantów powołała drugą komisję, która stwierdziła, że poza Oswaldem musiał w zamachu brać udział jeszcze jeden, niezidentyfikowany strzelec. Komisja w swoim raporcie przedstawiła teorię, że prezydent Kennedy padł ofiarą spisku, których nie udało się ustalić. Kategorycznie jednak wykluczono udział w spisku Związku Radzieckiego. Na Zachodzie do dziś zamach na Johna F. Kennedy’ego uchodzi za najważniejszy zamach XX wieku.