Felieton redaktora naczelnego. Hybrydowy atak reżimu Łukaszenki Wojciech Pokora

We wtorek na granicy polsko-białoruskiej doszło do tragedii. W Bugu utopił się 19-letni Syryjczyk. Nie umiał pływać, ale mimo to białoruscy pogranicznicy wepchnęli go do rzeki i kazali płynąć do Polski. Skąd znamy przebieg zdarzenia? Od bezpośredniego świadka, którego także Białorusini wepchnęli do rzeki.