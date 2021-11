Felieton redaktora naczelnego. Nie wierzcie antycovidowcom

Czy mogę prosić o okazanie paszportu covidowego? - pyta mnie kelner w hotelowej restauracji w centrum Wilna. Podobne prośby kierowali barmani i kelnerzy we wszystkich odwiedzanych restauracjach w mieście. Oczywiście o obowiązku noszenia maseczki nikomu nie trzeba przypominać. To naturalne w dobie pandemii, że dbamy o zdrowie nie tylko swoje, ale także innych obywateli. Nikogo to nie dziwi, a tym bardziej nie gorszy. Jesteś zaszczepiony? - zostaniesz obsłużony. Nie jesteś? - unikaj miejsc publicznych, bo możesz zrobić krzywdę przede wszystkim sobie i swoim bliskim. Dlaczego w Polsce tak to nie działa?

Zacznę od kilku doniesień prasowych:

Leszno: W jednym z leszczyńskich marketów kobieta miała zwrócić uwagę mężczyźnie na brak maseczki; po wymianie zdań kobieta została uderzona tak mocno, że upadła na ziemię. W sprawie interweniowała policja - podaje bankier.pl.