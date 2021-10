Felieton redaktora naczelnego. Żarty się skończyły. Szczepmy się

Po pierwsze o zagnieżdżenie przekonania, że „Oni” was oszukują. „Oni” to elity, które każą kłuć wasze dzieci. Po drugie - my wam powiemy prawdę. Po trzecie - przy okazji się pochorujecie i będzie u was jeszcze większy burdel - mówił mi w jednym z wywiadów na temat elementów wojny hybrydowej prof. Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.