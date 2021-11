Festiwal „EnergaCAMERIMAGE”: wyróżnienie dla województwa lubelskiego za spot o pensjonariuszach Ośrodka Wsparcia „Kalina” w Lublinie

Festiwal „EnergaCAMERIMAGE” to międzynarodowe święto autorów zdjęć filmowych. W tym roku była to już 29. edycja, którą zorganizowano w Toruniu. Jedną z kategorii tegorocznego festiwalu były „Fundusze Europejskie w kadrze” i to właśnie w tej dziedzinie wyróżniono urząd marszałkowski województwa lubelskiego.

- To już druga tego typu nagroda przyznana dla naszego regionu. W ubiegłym roku, jury doceniło spot pokazujący pracę medyków podczas pandemii COVID-19. Cieszę się, że tegoroczny film także zyskał uznanie jurorów i otrzymał wyróżnienie. Pokazaliśmy w nim wsparcie dla ważnej grupy społecznej jaką są seniorzy - podkreślił Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Do konkursu zgłoszono 21 filmów. Kapituła musiała wybrać zwycięzców w dwóch kategoriach: najlepszy klip reklamowy o tematyce ogólnej z wykorzystaniem Funduszy Europejskich oraz najlepszy klip reklamujący wsparcie z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na cele związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. W tym roku województwo lubelskie odebrało wyróżnienie za spot przygotowany w ramach kategorii ogólnej.