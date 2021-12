Festiwal filmowy dla najmłodszych – prawie sto filmów w kilku cyklach tematycznych Michał Dybaczewski

Materiały prasowe

Filmowy Mikołaj przychodzi do dzieci wcześniej, bo już 3 grudnia. To nie pomyłka, bowiem właśnie dzisiaj startuje Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Najmłodszych „W chmurach”. Do 8 grudnia na specjalnej platformie internetowej widzowie będą mogli bezpłatnie obejrzeć około 100 produkcji polskich i zagranicznych o wysokim potencjale edukacyjnym, artystycznym i rozrywkowym, przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku. W programie polskie przedpremiery, premiery i filmy nagradzane na światowych festiwalach.