Festiwal Przyrody w Lublinie. Przed nami trzydniowe spotkanie mieszkańców z naturą

Festiwal Przyrody to organizowane w ramach programu Green City trzydniowe (27-29 maja) spotkanie mieszkańców ze środowiskiem przyrodników, miłośników natury oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną przyrody w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Lublinie.

- To pierwsza edycja Festiwalu Przyrody, którego jesteśmy współorganizatorem, ale mamy nadzieję, że wydarzenie to wpisze się w harmonogram imprez organizowanych w naszym mieście co roku – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.