Festiwal Roślin 2022. Już w październiku wielki market roślin doniczkowych w niskich cenach Anna Chlebus

Rośliny doniczkowe przejmują Targi Lublin! To wszystko za sprawą Festiwalu Roślin, który w weekend 8-9 października przyjedzie do Lublina. To już czwarta edycja ogólnopolskiego marketu. Czekają na nas nie tylko piękne okazy, ale i wyjątkowo atrakcyjne ceny.