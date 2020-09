Festiwal Utajone miasto/Otwarte miasto. W centrum Lublina stanęła wielka drabinka. Są też inne instalacje. Zobacz zdjęcia

Projekt „Polski Pop Art” został zainstalowany przy skwerze Witkowskiego przed Galerią Centrum.

- Tytuł odnosi się do mojej inspiracji, czyli amerykańskiego artysty Oldenburga, który w przestrzeni publicznej ustawiał rzeźby, będące powiększonymi kopiami zwykłych przedmiotów. Gdy kurator Zbigniew Libera zaproponował jako inspirację artystyczną postać Erdema Gündüza, odczytałem figurę tego tureckiego performera jako kogoś, kto jest samotny mimo że otacza go tłum – mówił Koszałka.

I tłumaczył, że zaczął się zastanawiać czy może u nas w przestrzeni publicznej jest podobna figura i ją znalazł.

- Jest to przywódca partii, który doszedł do władzy, przemawiając na ulicznych demonstracjach. To Jarosław Kaczyński samotny w swoim bólu, ale w otoczeniu tłumu, obiecał narodowi lepszy świat i zawsze robił to stojąc na drabince – komentuje artysta.