Filar gospodarczy regionu zaliczył spadki. „Ubiegły rok był trudny, ale dobry dla Bogdanki”

Mimo niesprzyjających warunków - ciepłej i wietrznej zimy, pandemii koronawirusa i jej konsekwencji dla gospodarki, jako jedyna kopalnia węgla energetycznego w Polsce Bogdanka zamknęła rok na plusie.

- To był dla nas wszystkich czas wyzwań. Dzięki zaangażowaniu, oddaniu oraz odpowiedzialności zespołu stawiliśmy im czoła, dlatego ubiegły rok możemy określić jako trudny, ale dobry dla Bogdanki” - tymi słowami Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka, otwiera ósmy raport Grupy Bogdanka

Zyski kopalni w ubiegłym roku wyniosły 73 mln zł. To mniej niż w 2019 r., kiedy to rok zamknął się kwotą 308 mln zł zysku netto. Mimo to spółka pozostaje filarem gospodarczym województwa. W czasie pandemii wsparła szpitale i instytucje pomocowe kwotą ponad 800 tys. zł. Bogdanka sponsoruje także sportowców, kluby, instytucje kulturalne i oświatowe.