Finaliści konkursu JAZZiNSPIRACJA w czwartym dniu Lublin Jazz Festiwal. Zobacz zdjęcia

Co do samych finalistów, to jako pierwszy na scenie pojawił się Filip Żółtowski Quartet. Lider – trębacz, wraz ze swoimi kolegami zaprezentował jazz przeniknięty wpływem brzmienia elektroniki a nawet hip hopu. Interesująca wydała mi się barwa trąbki Zółtowskiego, a także momenty gdy razem z Szymonem Zawodnym na saksofonie grali unisiono.

Z kolei Aga Gruczek Trio to klasyczne trio jazzowe: instrumenty klawiszowe, kontrabas i perkusja. Po dość spokojnym początku formacja przeszła na wyższe obroty. Liderka, Aga Gruczek wydobywała z syntezatora niezwykle ciekawe brzmieniowo dźwięki. Słychać było w tym wszystkim echa E.S.T. czy też Go Go Penguin, ale nie jest to w żaden sposób zarzut wobec tria, a wręcz przeciwnie.