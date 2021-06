Finansowe zaniedbania w słynnym Teatrze NN. „Nadmierne zaufanie do księgowej” Aleksandra Dunajska-Minkiewicz

– Wynajmowanie pomieszczeń bez zgody ratusza, nieegzekwowanie zadłużenia od najemców, wypłacanie nagród niezgodnie z regulaminem – to niektóre zarzuty jakie kontrolerzy z Urzędu Miasta kierują pod adresem kierownictwa Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN. – Jest mi przykro, że doszło do takiej sytuacji – przyznaje dyrektor Tomasz Pietrasiewicz. W placówce doszło już do zmian kadrowych.