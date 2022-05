Finlandyzacja 2.0. Felieton Grzegorza Gila

Finlandyzacja nie jest oczywiście nazwą własną. O finlandyzacji Ukrainy w postaci jej neutralizacji mówi się co najmniej od 2014 roku. Po upadku ZSRR takie pomysły pojawiały się także w kontekście Polski. W 2022 roku „finlandyzacja” wraca jednak w odwróconym sensie za sprawą „geniuszu” Władymira P. Okazuje się bowiem, że Finowie jednak chcą do NATO, zrywając z polityką neutralności i niedrażnienia „mocarnego” sąsiada. Z tej okazji jeden z fińskich browarów wypuścił nawet piwo marki OTAN (francuska nazwa NATO), które na pewno znajdzie swoich amatorów. Ta ostatnia cecha dzieli zresztą gusta Finów i Rosjan („pas wódki”) i zbliża tych pierwszych do Europy Środkowej („pas piwny”).

Jeszcze do niedawna Helsinki kojarzone były głównie z działaniami pokojowymi i okresem odprężenia w relacjach USA - ZSRR z lat 70-tych ubiegłego stulecia. Z racji swojego położenia na uboczu i pacyfistycznego usposobienia Finowie sprawdzają się w roli mediatorów (były prezydent Martii Ahtisaari otrzymał nawet pokojowego Nobla) i hojnych dawców pomocy rozwojowej. Choć wydają się być małomówni i zdystansowani, mają duży wkład w rozwój społeczeństw. Przypisuje się im między innymi wiele innowacji społecznych (np. foresight, ksylitol, nordic walking, urlop ojcowski, a także wcielenie Świętego Mikołaja z Rovaniemi). Mało kto wie, że Finowie skutecznie praktykują demilitaryzację (Wyspy Alandzkie), która miała na celu rozwiązanie sporu z sąsiednią Szwecją.