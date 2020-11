Fortuna Puchar Polski. Górnik Łęczna zagra we Wrocławiu ze Ślęzą w meczu 1/16 finału rozgrywek

Do 90. minuty spotkania I rundy Pucharu Polski Górnik Łęczna był poza turniejem. Łęcznianie przegrywali w Nysie z tamtejszą Polonią 0:1. Pod sam koniec spotkania "Górnicy" zdołali odwrócić losy rywalizacji, zdobywając trzy szybkie bramki. Bramka stracona w Nysie była pierwszą, jaką dali sobie wbić zielono-czarni w tym sezonie. Od tego czasu rywale trafiali do siatki Górnika tylko dwa razy.

Piłkarze z Łęcznej traktują rozgrywki pucharowe poważnie i nie lekceważą niżej notowanego rywala. - Rok temu udało nam się awansować do 1/8 rozgrywek i zagrać z Legią Warszawa, co było fajnym doświadczeniem dla naszego zespołu i atrakcją dla naszych kibiców. Teraz też podchodzimy do Pucharu Polski bardzo poważnie i chcemy by ta przygoda trwała jak najdłużej. Dlatego podchodzimy do tego meczu z szacunkiem do rywala, ale też zmobilizowani i świadomi swoich umiejętności - mówi Paweł Sasin dla slezawroclaw.pl. - Przyjeżdżamy w roli faworyta, ale musimy to pokazać na boisku, a nie w przedmeczowych zapowiedziach. Trochę już w piłkę gram i widziałem, jak potrafią się skończyć takie spotkania, jeśli nie podejdzie się do nich na 100%. Dlatego przygotowujemy się do tego meczu jak do każdego innego. Trenerzy pokażą nam słabsze i lepsze strony rywala, a my na boisku musimy to wykorzystać - dodaje doświadczony zawodnik Górnika