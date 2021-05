Fortuna Puchar Polski w rękach Rakowa Częstochowa. Pełen emocji finał na Arenie Lublin. Zobacz zdjęcia Bartosz Litwin

Rewelacja dobiegającego do końca sezonu ekstraklasy, Raków Częstochowa do ligowego medalu dołoży krajowy puchar. Podopieczni Marka Papszuna pokonali w finale rozgrywanym na Arenie Lublin pierwszoligową Arkę Gdynia 2:1. Faworyci odwrócili losy spotkania w ostatnich minutach. Choć byli stroną przeważającą, to do 81. minuty wynik był dla nich niekorzystny.