Fortuna Regionalny Puchar Polski. Dawid Pożak rozwija się jako grający asystent trenera w Lewarcie Lubartów

Dawid Pożak rozpoczynał piłkarską karierę w Lubartowie. Dla Lewartu rozegrał trzy i pół sezonu, po czym przeniósł się do Puław. Biało-niebieskie barwy, które charakteryzują obydwa kluby, towarzyszyły mu niemal przez całą karierę. W puławskiej Wiśle Pożak występował w latach 2012-2018. Sezon 2018/2019 spędził w Motorze Lublin, by w kolejnych rozgrywkach wrócić do macierzystego Lewartu. Od lipca 2020 roku pełni on w klubie rolę grającego asystenta trenera pierwszej drużyny.

Pomocnik Lewartu miał już okazję wcielić się w głównego szkoleniowca zespołu. W drugiej połowie września, pracujący także w szkole Tomasz Bednaruk, został wysłany na kwarantannę ze względu na pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa u jednego z uczniów klasy, z którą prowadził zajęcia. Tym samym podczas ligowego starcia ze Stalą Stalowa Wola zastąpił go właśnie Pożak, wspomagany przez trenera juniorów młodszych Waldemara Bednarczyka. - Cieszę się, że coś takiego wydarzyło. Ten mecz w Stalowej Woli wpłynął na mnie mocno. Dostałem dodatkowego kopa. Cała otoczka związana z tym spotkaniem spowodowała, że jeszcze bardziej chcę chłonąć wiedzę i dążyć do tego, żeby w przyszłości spróbować swoich sił jako szkoleniowiec. Niekoniecznie w Lubartowie, bo nie chce nikomu zabierać stanowiska - mówi Pożak.

Asystent trenera Bednaruka zbiera cenne doświadczenie i ma nadzieję na dalszy rozwój swojej kariery szkoleniowej. - Obecnie posiadam dyplom ukończenia kursu UEFA B. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł podejść do UEFA A. Da mi to dodatkowe większe możliwości. Rozważam także wszelkie dodatkowe kursy. Cały czas staram się zdobywać nowe znajomości oraz materiały. Poznaję nowych ludzi, dzięki czemu będę mógł pojechać na różne szkolenia w Polsce lub za granicę. To by pomogło rozreklamować moje nazwisko, by później móc spróbować swoich sił - zdradza swoje najbliższe plany 28-latek.

Grający asystent lubartowskiego zespołu przyznaje, że łączenie boiskowej współpracy z funkcją w sztabie szkoleniowym na początku budziło w nim pewne wątpliwości. Ostatecznie jednak jego obawy okazały się nieuzasadnione. - Na początku bałem się, że koledzy z drużyny będą mnie odbierać jako takiego „krecika”, który będzie "nadawał" trenerowi... ale nic z tych rzeczy. U nas atmosfera jest naprawdę bardzo dobra, dbamy o to jako trenerzy, sztab oraz zawodnicy. Z większością chłopaków grałem w piłkę przez wiele lat i dzieliłem jedną szatnię. Konrad Nowak, Konrad Szczotka, Michał Budzyński. Mógłbym wymienić dużo nazwisk. Z trenerem Bednarukiem znam się jeszcze z boiska. Podobnie jak większość chłopaków. Nasze relacje zawodniczo-trenerskie są wzorowe. W drużynie darzymy się wzajemnym szacunkiem. Zwracamy się do siebie, tak jak należy. Jeśli widzimy się prywatnie, to też potrafimy rozróżnić te dwie kwestie. Uważam, że jako zespół dobrze się rozumiemy - kończy Pożak.